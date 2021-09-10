"В чемодане бомба": в США женщина, которая опаздывала на рейс, устроила переполох в аэропорту

Женщину арестовали после инцидента.
Американка Марина Вербитски с семьей опаздывала на рейс из Флориды в Чикаго и попыталась задержать вылет своего рейса, заявив, что на борту самолета бомба.
Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, 46-летняя женщина пришла к выходу на посадку, когда ее самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу вместе с зарегистрированным багажом.
Она потребовала, чтобы борт остановили, поскольку иначе, по словам женщины, ее сын опоздает на учебу. Однако сотрудники аэропорта женщине отказали.
Тогда, как позже сообщили в полиции, Вербитски устроила перепалку с охранниками. Когда ей сказали, что ее багаж уже находится в самолете, женщина заявила, что в одном из ее чемоданов находится бомба.
Женщину немедленно арестовали, вылет самолета все же отложили, а пассажиров эвакуировали. Охранники обыскали самолет, однако бомбу не нашли.
Женщине предъявлено обвинение в ложном сообщении о "закладке бомбы, взрывчатого вещества или оружия массового поражения".
Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва-Анталия открыл в самолете люк аварийного выхода, потому что было жарко в салоне.