В Черниговской области по программе Зеленского отремонтировали дорогу, которая состояла из 15 километров ям: фото

В Черниговской области по программе Зеленского отремонтировали дорогу, которая состояла из 15 километров ям: фото

Впервые за 50 лет отремонтировали два участка дороги Т-25-19.

В Черниговской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтировали дорогу Т-25-19 Холмы – Авдеевка – Оболонье, которая ранее представляла собой сплошную полосу препятствий из ям.

Фото дороги до и после ремонта выложил в Facebook Укравтодор.

"Черниговщина: впервые за 50 лет отремонтировали 2 участка дороги Т-25-19. Еще в январе здесь была рытвина на рытвине. Обеспечить проезд не мог даже ямочный ремонт", - вспоминают дорожники, добавляя, что дорога соединяет Корюковский и Новгород-Северский районы и является основным транспортным коридором для опорных больниц и учебных заведений.

В этом году отремонтировали 3 км возле села Авдеевка и 12 км между селами Хлопьяники и Холмы. На обоих участках усилили основу и уложили два слоя асфальтобетона. Также обустроили пешеходные дорожки, заездные карманы и площадки для остановки транспорта.

На дороге появилась новая разметка, дорожные знаки и барьерное ограждение, направляющие столбики, а на пешеходных переходах установили автономное освещение.

Всего в Черниговской области в этом году по программе "Большая стройка" отремонтируют 182 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по инициированной им программе в масштабах страны восстановят 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км местных.