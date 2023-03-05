В Черное море через Босфор вошел российский контейнеровоз: может перевозить оружие из Сирии

В ночь на воскресенье, 5 марта, российское грузовое судно Sparta IV, внесенное в списки санкций США, прошло контролируемый Турцией пролив Босфор, возвращаясь из Сирии в порт Новороссийск. Есть вероятность, что судно перевозит груз военного назначения.

Об этом сообщили на сайте Naval News.

Как известно, Турция после начала войны в Украине закрыла путь через проливы между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но на вспомогательные и торговые суда это не распространяется.

Грузовое судно Sparta IV в начале февраля доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. После этого отправилось в обратном направлении, при чем в восточной части Средиземного моря его сопровождал российский корвет "Стерегущий".

По информации Naval News, судно "быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток", причем его осадка свидетельствовала о большой загрузке. Вероятно, на борту – военное оборудование, хотя достоверных подтверждений этому нет. Однако известно, что в Тартусе находится российская военно-морская база.

В издании Bosporus Observer тоже предполагают, что российское судно может перевозить военную технику, используемую российской армией в войне.

Кроме того, в издании напомнили, что судно Sparta IV принадлежит российской компании "СК Юг", которая внесена в американские санкционные списки. Под санциями находится и само судно.

Напомним, в августе 2022 года заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий выразил обеспокоенность послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере по поводу прохода по проливу Босфор зафрахтованного Минобороны РФ судна Sparta II, которое, вероятно, перевозило из Сирии ракетные системы С-300.

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