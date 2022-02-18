В Черногории из-за угроз и провокации перенесли марш в поддержку Украины

В Черногории из-за угроз и провокации перенесли марш в поддержку Украины

Также РФ возмутил хэштег украинского дипломата в Черногории "Россия должна быть уничтожена" в посте о Марше единения.

Из-за угроз в Черногории перенесли "Марш единения" в поддержку Украины, который должен был состояться 19 февраля.

Об этом рассказал в Facebook консул Украины в этом государстве Михаил Шматов.

"С момента опубликования информации о проведении марша поддержки и солидарности с Украиной в Черногории, поступило большое количество неприемлемых комментариев и угроз с информацией о возможных провокациях", — отметил дипломат.

Именно поэтому организаторы, во избежание провокаций, после консультаций с полицией Подгорицы, решили перенести мероприятие. Новую дату сообщат после оформления соответствующих разрешительных документов черногорских властей.

Отметим, что после того, как украинцы Черногории заявили о желании провести марш, посольство РФ в Черногории попросило МИД страны усилить охрану якобы "в случае провокаций".

Также россиян возмутил хештег Шматова "Россия должна быть уничтожена" в посте о Марше единения.

"Консул Украины в Подгорице за несколько часов хэштег он убрал. Но российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану здания на случай провокаций 19 февраля, – написала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Напомним, что звезда сериала "Викинги" публично поддержала Украину на фоне предполагаемого вторжения России.

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