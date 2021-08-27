В Черногории изъяли рекордную партию кокаина, замаскированного под "коронавирус"

На пачках с кокаином, которые были спрятаны среди бананов, были надписи "COVID".
Вблизи столицы Черногории города Подгорицы, а также в городах Бара и Зете местная полиция и таможенники провели совместный рейд, во время которого была изъята рекордная партия кокаина — более тонны.
Об этом сообщили в Twitter полиция Черногории.
На опубликованных фото видны сотни пакетов с надписью "COVID". Скорее всего, наркотики попали в страну в морском контейнере через порт Бара.
"Полиция и таможня Черногории изъяли 1205 пачек кокаина в партии бананов общим весом более тонны", — говорится в сообщении.
Черногорская полиция также сообщила о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле.
Напомним, ранее в американском штате Флорида на берег моря выбросило 30 кг кокаина. Подозрительный пакет заметил турист и сообщил о находке в полицию.