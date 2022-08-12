В Черногории мужчина открыл огонь по прохожим: погибли по меньшей мере 11 человек

В Черногории неизвестный на улице открыл стрельбу по людям. В результате чего погибли и ранены.
В городе Цетин, что в Черногории, неизвестный мужчина открыл огонь из оружия по людям. По меньшей мере, 11 местных жителей погибли.
Об этом пишет издание Vijesti.
Как стало известно, инцидент произошел около 16:00 в спальном районе города Цетин. Там неизвестный мужчина открыл огонь из оружия по прохожим. В результате чего по меньшей мере 11 человек погибли, еще шесть получили ранения — в частности, дети. В это время в городе собирался молодежный лагерь.
Также ранение получил один из правоохранителей – у него диагностировали пулевое ранение головы. Сам же нападающий погиб. Однако сейчас неизвестно, в результате операции полицейских или из-за самоубийства.
Предварительно местная пресса пишет, что стрельбу мог открыть 34-летний мужчина. Причиной стала семейная ссора.
Напомним, что в Черногории официанты Русского кафе носят форму с символом Z.
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