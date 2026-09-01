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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Черногории объявили масштабные поиски россиянина, который убил трех человек

Правоохранители сосредоточили поиски россиянина в одном из муниципалитетов на побережье.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Россиянин, убивший трех человек

Россиянин, убивший трех человек / © скриншот с видео

В Черногории продолжается масштабный розыск 30-летнего россиянина, подозреваемого в тройном убийстве вблизи Даниловграда. Правоохранители сосредоточили поиски в одном из муниципалитетов на побережье.

Об этом сообщает черногорский телеканал N1.

По информации правоохранителей, гражданин РФ Михаил Шабунин, накануне днем, 31 августа, открыл огонь по людям в стрелковом клубе «Češka zbrojevka» вблизи Даниловграда. Погибли три работника заведения.

После совершения преступления Шабунин мог скрыться на черном Seat Cordoba, который впоследствии правоохранители обнаружили в Рогане. Полиция продолжает поисковую операцию в Герцег-Нове и призывает граждан не приближаться к подозреваемому самостоятельно, а сразу сообщать полицию.

Что известно о подозреваемом россиянине

По данным, приведенным российским СМИ, перед стрельбой подозреваемый несколько раз приходил в стрелковый клуб в Даниловграде и тренировался там. В день трагедии он якобы сначала произвел пробные выстрелы, после чего вошел в помещение и открыл огонь по сотрудникам.

По данным российских СМИ, 30-летний уроженец Перми Михаил Шабунин увлекался трейлранингом (бег на природе в горах — ред.), походами в горы и горными лыжами, а также вырезал посуду из дерева. В последнее время он якобы искал работу в сфере общественного питания.

Напомним, на Бали россияне похитили украинца и ограбили его на огромную сумму.

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