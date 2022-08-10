В Черногории официанты "Русского кафе" носят форму с символом Z

Посольство Украины в Черногории осудило поведение администрации кафе
В столице Черногории, Подгорицы, работники кафе "Руски Бар" носят рабочую одежду с символикой российской агрессии — латинскую букву "Z".
Об этом пишет черногорский портал "Pobjeda".
"Военный символ российской пропаганды, как знак поддержки вторжения этой страны в Украину, латинская буква "Z", которую во всем мире также называют свастикой, нашел место и на униформе работников (заведения. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в Черногории, официально поддерживающей политику Евросоюза в отношении России, раздаются месседжи о том, что "события в Украине являются последствиями безбожия" и проекции Черногории как "маленькой Украины".
Посольство Украины в Черногории осудило поведение администрации кафе
Об этом говорится в заявлении дипучреждения.
"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – говорится в сообщении.
Посольство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.
Как известно, в Черногории проживает многочисленная сербская община, которая выступает за присоединение к Сербии и отрицает существование независимого Черногорского государства и считает черногорцев этнической группой сербов, а черногорский язык – диалектом сербского.
Напомним, что спустя пять месяцев войны парламент Черногории осудил вооруженную агрессию России против Украины.
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