В Черногории шпионский скандал с россиянами: обыски проводят у 6 дипломатов

Правоохранители совершают следственные действия в отношении российских граждан, имеющих виды и временное проживание в Черногории, и работников посольства РФ в связи с подозрением в шпионаже.

Оперативники Агентства национальной безопасности Черногории (ANB) и Специальной государственной прокуратуры (SDT) по подозрению в шпионаже задержали шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с видом на временное проживание и двух граждан Черногории.

Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило издание Pobjeda со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в помещениях задержанных проводятся обыски, правоохранители подозревают, что 38 задержанных были причастны к созданию преступной организации.

Специальный государственный прокурор Вукас Радоныч подтвердил проведение специальных следственных действий.

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Ранее премьер-министр этой балканской страны Дритан Абазович заявил в прямом эфире во время заседания правительства, что проводится "международная операция" с помощью внешних партнеров, в которой участвует прокуратура Черногории, чтобы защитить интересы страны, но подробностей он не сообщил.

В 2016 году Черногория обвинила российских агентов в сговоре с целью приведения пророссийской оппозиции к власти путем убийства тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и срыва интеграции бывшей югославской республики в НАТО.

Напомним, в конце августа этого года Агентство безопасности Черногории (ANB) заявило, что страна "находится в состоянии гибридной войны", поскольку российские хакеры осуществили мощную кибератаку против правительства и государственных служб.

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