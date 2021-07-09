В Черногории три украинки устроили откровенную фотосессию посреди дороги

Девушек оштрафовали.
В Черногории в городе скаляру триу краинки устроили откровенную фотосессию среди автомобильной дороги.
Девушек оштрафовали, пишет издание Vijesti.
Одной украинцы 19 лет, а двум — по 21 год. Их задержала полиция 8 июля на отрезке пути Котор-Троице. Там они разделись, фотографировались и снимали видео на автодороге.
Суд их оштрафовал. Каждая должна заплатить 450 евро за нарушение закона об общественном порядке. Судья признал их виновными, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте"
Напомним, в начале апреля соцсетях разлетелись фото обнаженных женщин, которые выстроились на балконе в дорогом районе Дубая среди бела дня. Полиция задержала 40 человек, среди которых 11 украинских девушек. Украинок оштрафовали, а затем депортировали домой. К слову, в Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанным и закрывать большую часть тела.