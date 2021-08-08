В Черногории вспыхнули лесные пожары: огонь приближается к столице

Пожар также охватил окрестности Никшича — второго по величине города в Черногории.
В Черногории вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил возвышенность Мало-Брдо и приблизился к столице страны Подгорице.
Об этом сообщает RTCG.
В Службе спасения уточнили, что тушению мешает сильный ветер. В какой-то момент под угрозой оказались и жилые дома, но пожарным удалось потушить пожар.
Мэр Подгорицы Иван Вукович считает, что причиной пожара стал поджог.
"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", — написал он.
Dok naše kolege danonoćno čuvaju Goricu i Ljubović, neko je ‘iskoristio priliku’ i podmetnuo požar na Malom brdu.— Ivan Vukovic (@pg_mayor) August 8, 2021
Služba zaštite je već na terenu.
Samo zbog funkcije koju pokrivam, ne mogu napisati ono što trenutno mislim i osjećam.
Nadam se efikasnoj reakciji @PolicijaCG. pic.twitter.com/abKrynzYsC
Как сообщают Vijesti, пожар также охватил окрестности Никшича — второго по величине города в Черногории.
"Мы стараемся изо всех сил, у нас есть поддержка воздушно-вертолетного подразделения Министерства внутренних дел. Но тушение осложняется сильным ветром", — заявил директор городской службы защиты и спасения Славко Тадич.
Пожары наблюдаются вблизи таких населенных пунктов: Границе, Бршно, Буавице, Куцко-брдо, Планинка, Трепча, Негош, Враченовичи, Пусти Лисац, Седла.
Ранее Владимир Зеленский поручил помочь Турции и Греции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии.
В Грецию прибыло 100 украинских пожарных. Они спасли от огня два населенных пункта.