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В Черногории вспыхнули лесные пожары: огонь приближается к столице

В Черногории вспыхнули лесные пожары: огонь приближается к столице

Sladjana Vujacic

Пожар также охватил окрестности Никшича — второго по величине города в Черногории.

В Черногории вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил возвышенность Мало-Брдо и приблизился к столице страны Подгорице.

Об этом сообщает RTCG.

В Службе спасения уточнили, что тушению мешает сильный ветер. В какой-то момент под угрозой оказались и жилые дома, но пожарным удалось потушить пожар.

Мэр Подгорицы Иван Вукович считает, что причиной пожара стал поджог.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", — написал он.

Как сообщают Vijesti, пожар также охватил окрестности Никшича — второго по величине города в Черногории.

"Мы стараемся изо всех сил, у нас есть поддержка воздушно-вертолетного подразделения Министерства внутренних дел. Но тушение осложняется сильным ветром", — заявил директор городской службы защиты и спасения Славко Тадич.

Пожары наблюдаются вблизи таких населенных пунктов: Границе, Бршно, Буавице, Куцко-брдо, Планинка, Трепча, Негош, Враченовичи, Пусти Лисац, Седла.

Ранее Владимир Зеленский поручил помочь Турции и Греции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. 

В Грецию прибыло 100 украинских пожарных. Они спасли от огня два населенных пункта.

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