В Черногории задержали основателя Z-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука: детали

Михаил Звинчук

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Сегодня, 9 октября, в Черногории полиция совместно с Агентством национальной безопасности (ANB) задержала пять человек, связанных с российской информационной сетью «Рыбарь». Среди задержанных — основатель проекта Михаил Звинчук, его жена Валерия и еще три человека.

По данным черногорского издания Vijesti, операция направлена на прекращение деятельности сети, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния.

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Кого задержали в Черногории

По информации Vijesti, правоохранители задержали Михаила Звинчука, его жену Валерию и еще троих человек. Операция прошла в районе Которского залива.

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Издание отмечает, что британские власти называли Звинчука совладельцем и генеральным директором «Рыбаря», а также связывали его с гибридной деятельностью России.

Позже задержание прокомментировала официальная представительница МИД России Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства инцидента.

Михаил Звинчук и его соратники

Дроны и цифровое оборудование: что нашла полиция

По данным издания Vijesti, во время операции в районе Которского залива правоохранители обнаружили у задержанных дроны, цифровое оборудование, электронные устройства и телефоны.

Уголовное расследование продолжается. Операцию проводят сотрудники полиции Тивата совместно с Агентством национальной безопасности.

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«Черногорские службы заранее получили информацию о приезде участников сети и несколько дней следили за их пребыванием в стране», — сообщает Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах.

Зачем участники «Рыбаря» приехали в Черногорию

По информации источников Vijesti в силовых структурах, участники сети планировали снять документальное видео о возможном согласовании визовой политики Черногории со стандартами Европейского Союза.

Как сообщает издание, задуманный материал должен представить европейскую интеграцию как процесс, навязанный политическими силами извне, что может негативно повлиять на туризм, экономическую стабильность и национальные интересы страны.

Что известно о российской сети «Рыбарь»

«Рыбарь» — российский информационный проект, известный, прежде всего, военной тематикой и публикациями в Telegram. Его деятельность привлекла внимание западных правительств из-за подозрений относительно распространения пророссийских нарративов и участия в операциях информационного влияния.

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По данным Vijesti, британские власти утверждали, что сеть частично координируется администрацией президента России, получает финансирование от государственной корпорации «Ростех» и сотрудничает с представителями российских спецслужб. Эти утверждения являются отметками британской стороны, приведенными изданием.

Санкции против «Рыбаря» и вознаграждение от США

Как сообщает Vijesti, Великобритания ввела санкции против Михаила Звинчука, назвав его ключевой фигурой российской гибридной деятельности.

США также связывают сеть Рыбарь с операциями иностранного влияния, направленными на избирательные процессы. Государственный департамент США через программу Rewards for Justice предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о лицах, причастных к вмешательству в выборы в США.

Уголовное расследование в отношении задержанных продолжается. По информации Vijesti, полиция и Агентство национальной безопасности продолжают работу в районе Которского залива.

Черногорские власти пока не обнародовали полную информацию о возможных обвинениях и дальнейших процессуальных действиях. Дальнейшие выводы о деятельности задержанных будут зависеть от результатов расследования.

Напомним, 8 октября послы государств-членов Европейского Союза одобрили самый большой пакет индивидуальных санкций против России с начала полномасштабной войны. В ограничения попали почти 1,6 тысячи физических лиц и компаний, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.

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