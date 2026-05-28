В Черном море дроны подбили три танкера "теневого флота" РФ

Нефтяной танкер / Иллюстративное фото / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В Черном море вблизи северного побережья Турции 28 мая неизвестные дроны атаковали три танкера «теневого флота» России. Один из ударов пришелся на машинное отделение судна, еще два корабля попали под обстрел во время перевалки груза.

Об этом сообщили Turkiye Today и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

В Черном море в четверг дроны атаковали три танкера. Ни Россия, ни Украина сразу не заявили о своей причастности к инциденту. Как утверждает Стерненко, речь идет о танкерах российского «теневого флота».

Танкер James II, ходящий под флагом Палау и двигавшийся без груза, получил удар по машинному отделению примерно в 80 км к северу от района Тюркели и в 75 км от пролива. По информации турецких СМИ, на борту судна находились 20 членов экипажа.

«К месту происшествия были направлены катера береговой безопасности. Сообщается, что все члены экипажей на борту всех трех судов находятся в хорошем состоянии», — отмечают медиа.

Также под удар попали еще два танкера — Altura и Velora, которые ходят под флагом Сьерра-Леоне. На момент атаки они выполняли операцию перевалки груза между судами и следовали без груза.

"Эта логистическая схема является характерным признаком «теневого флота», который россия использует для экспорта нефти в обход международных санкций», — отметил советник министра обороны Украины.

Он также анонсировал для россиян худшее и самое тяжелое лето. Речь идет об ударах вглубь РФ и перерезании логистики.

Турецкие СМИ распространили видео, на котором рядом с одним из танкеров виден морской дрон с надписью «полиция».

Напомним, в январе в Черном море в 30 милях от побережья Турции морской дрон атаковал связанный с Россией нефтяной танкер «Эльбус» под флагом Палау. После удара судно подало сигнал бедствия и изменило курс. Турецкие СМИ предполагали атаку украинского беспилотника.

В марте в Черном море в 15 морских милях от пролива Босфор неизвестный беспилотник атаковал подсанкционный турецкий танкер Altura, который транспортировал из Новороссийска около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals. В результате мощного взрыва пострадал мостик судна, а машинное отделение частично затопило.

В мае Украина поразила два танкера российского «теневого флота» у входа в порт «Новороссийск», которые перевозили нефть.

