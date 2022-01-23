В Черном море горел танкер с 700 тоннами мазута: на борту находился российский экипаж

В Черном море горел танкер с 700 тоннами мазута: на борту находился российский экипаж

На судне было 7 граждан России.

В Черном море на танкере Almuntazah с россиянами на борту произошел пожар. Судно шло под знаменем Коморских островов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

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Инцидент произошел в ночь на 23 января. На борту танкера находилось более 700 т мазута.

Экипаж судна, как указывается, состоит из семи человек, все они граждане России. Их эвакуировали на буксир British под флагом Молдовы.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время судно находится на якорной стоянке, его палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии.

Представитель западного управления на транспорте СКР Елена Марковская уточнила, что пожар произошел в машинном отделении танкера. Судно было в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", — сказала она журналистам, пишет российский "Интерфакс".

Пожар сейчас локализован. Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались.

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