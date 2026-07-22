В Черном море нашли загадочный объект: военные срочно перекрыли район (фото)

Фото иллюстративное / © Associated Press

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Военно-морские силы Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат, обнаруженный в Черном море вблизи города Ахтополь.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, сообщает sofiaglobe.

Дрон заметили примерно в 21 морской миле к востоку от Ахтополя во время выполнения задач кораблями Черноморской группы по противоменной борьбе, вышедшими из порта Бургас.

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Фото: Defence Ministry

По приказу командира тактической группы турецкий минный охотник Akçay приблизился к проверяемому объекту. Водолазы установили, что в воде дрейфует беспилотник с поврежденным крылом.

В ходе подводного осмотра специалисты не обнаружили на корпусе аппарата закрепленные боеприпасы. В то же время, военные не исключили, что внутри дрона могли оставаться взрывчатые вещества.

По соображениям безопасности, район вокруг находки был временно закрыт для судоходства. Болгарский минный охотник «Струма» и румынский корабль Dumitrescu патрулировали акваторию и предупреждали гражданские суда об опасности. Также для находившихся поблизости кораблей распространили соответствующее навигационное предупреждение.

После доклада в береговой штаб командующий Черноморской группой по противоменной борьбе капитан Петар Димитров разрешил уничтожить беспилотник.

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В Минобороны Болгарии отметили, что операция прошла успешно благодаря высокому уровню подготовки экипажей. Ведомство напомнило, что группа по противоменной борьбе была активирована 10 июля, а ныне второй раз с момента своего создания находится под командованием Болгарии.

Корабли международной группы продолжают совместные операции в Черном море и постоянно осуществляют мониторинг акватории, чтобы выявлять объекты, которые могут представлять опасность для судоходства.

Напомним, ранее речь шла об атаках на танкеры, парализовавшие ключевой нефтяной маршрут Казахстана.

Казахстан временно прекратил транспортировку нефти в морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска, который в РФ после серии атак на перевозившие казахстанскую нефть танкеры.

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