В Черном море недалеко от болгарской границы обнаружили еще одну мину

В Черном море недалеко от болгарской границы обнаружили еще одну мину

В зону происшествия направлена группа морского спецназа (SAS), которая нейтрализует мину.

В Черном море вблизи границы с Болгарией была обнаружена морская мина. Об этом сообщило в понедельник, 28 марта, Министерство национальной обороны.

Об этом сообщает Anadolu.

"У берегов населенного пункта Игнеада вблизи границы с Болгарией обнаружена морская мина", — говорится в сообщении.

В зону происшествия направлена группа морского спецназа (SAS), которая нейтрализует мину.

Напомним, 26 марта у пролива Босфор была обнаружена дрейфующая мина, поэтому турецким властям пришлось закрывать проход через пролив. О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, следовавшее через Босфор. Также фото мины сделали очевидцы с берега.

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