В Черном море после шторма пропало без вести судно с экипажем: появились подробности

Власть не может связаться с членами экипажа.

В Черном море пропало судно Kafkametler, на борту которого находились 12 человек. Турецкие власти заявили, что оно затонуло.

Об этом пишет 24 канал.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил 20 ноября, что трагедия произошла в результате шторма в море. На борту судна находились 12 членов экипажа.

Али Ерликая рассказал, что судно потеряло связь после выхода из порта в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.

Контакт с 12 членами экипажа, находившимися на корабле, до сих пор не установлен.

Что известно о трагедии

Турецкое грузовое судно Kafkametler направлялось из российского порта Темрюк с грузом ферросплавов, подало сигнал бедствия еще утром возле города Эрегли и больше связаться с ним не удалось. На борту грузового судна находились 12 членов экипажа. С ними тоже связаться не удалось.

Сообщается, что капитан корабля перед инцидентом сообщил, что дрейфовал в сторону военного волнореза Эрегли. Попытки связаться с кораблем не увенчались успехом.

Добраться до указанного места или установить тесный визуальный контакт невозможно из-за плохих погодных условий.

Поисково-спасательные работы будут продолжены с использованием воздушной и морской стихии в зависимости от погодных условий, сообщают в Главном управлении морских дел Турции.

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