В Черном море совершена атака на нефтяной танкер, связанный с Россией

Нефтяной танкер, связанный с Россией / © marinetraffic.com

Нефтяной танкер, связанный с Россией, был атакован морским дроном в Черном море у берегов Турции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие СМИ.

Судно «Эльбус» под флагом Палау находилось примерно в 30 милях от побережья Турции, когда по нему был нанесен удар. После атаки танкер подал сигнал бедствия и на место происшествия прибыла береговая охрана.

Официального подтверждения от Сил обороны Украины о нанесенном ударе пока не было. Однако турецкие издания предполагают, что произошла очередная атака украинского дрона на связанные с Россией нефтяные танкеры, которые уже случались в Черном море в прошлом году.

В издании отмечают, что некоторые корабли российского теневого флота решили проходить через Черное море маршрутами ближе к турецкому побережью, чтобы уменьшить риск ударов от украинских морских дронов. «Эльбус» следовал одним из таких маршрутов.

Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показывают, что судно изменило курс после того, как в среду направилось на восток в Черном море.

Сейчас, похоже, оно стоит на якоре ближе к турецкому побережью, а его навигационный статус отображается как «не под управлением».

Согласно данным Kpler, судно перевозит российские грузы только с февраля 2025 года.

среду, 7 января, стало известно, что США захватили нефтяной танкер под российским флагом. В Белом доме позже заявили, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть и находится под санкциями.