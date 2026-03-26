В Черном море взорвали танкер с российской нефтью: что известно об атаке на Altura возле Стамбула

Танкер / © Фото из открытых источников

Неизвестный беспилотник атаковал турецкий танкер Altura, перевозивший крупную партию российской сырой нефти. В результате удара на судне раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По имеющейся информации, атака произошла примерно в 15 морских милях от пролива Босфор. Танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals, которую он транспортировал из Новороссийска.

После удара взрыв прогремел на мостике судна, а машинное отделение частично заполнилось водой.

В настоящее время танкер оцеплен тремя военными кораблями Турции. Рядом находится судно экстренного реагирования под управлением береговой безопасности.

Известно, что Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, однако не подпадает под ограничение США. Обстоятельства атаки и источник запуска беспилотника устанавливаются.

Теневый флот РФ — последние новости

Напомним, Россия применяет GPS-спуфинг, чтобы скрывать перемещение судов своего «теневого флота» и обходить международные санкции на экспорт нефти. Система подменяет координаты судов, поэтому они отображаются в системах отслеживания в другом месте.

Сначала эту технологию использовали в военных целях в Черном море, а затем для маскировки транспортировки энергоресурсов. Украина передает партнерам информацию о таких схемах, чтобы противодействовать обходу санкций.

К слову, в ночь на 25 марта дроны атаковали ключевые морские порты Ленинградской области России — в Усть-Луге и Выборге.

Местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе, а также пожарах на территории портовой инфраструктуры. На фоне атаки временно останавливали работу аэропорта Пулково.

Глава региона Александр Дрозденко подтвердил атаку и заявил, что силы ПВО якобы уничтожили 33 беспилотника. По его словам, в порту Усть-Луга ликвидировали пожар, предварительно без пострадавших.

По данным мониторинговых ресурсов, под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», занимающийся переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов.