В Черноморске повреждено судно турецкой компании: Анкара резко отреагировала на удар РФ

МИД Турции отреагировал на удар РФ по гражданскому судну в Черноморске

Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением по поводу сегодняшнего ракетного удара по порту Черноморск в Одесской области. Как выяснилось, под огонь попало гражданское судно под иностранным флагом, владельцем которого является турецкая компания.

Об этом говорится в официальном сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наши опасения сбылись»

Анкара расценивает это нападение как доказательство того, что война выходит за пределы суши и угрожает безопасности судоходства по всему региону.

«Тот факт, что судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, было повреждено, свидетельствует об обоснованности наших озабоченностей, которые мы фиксировали ранее, по распространению войны в нашем регионе на Черное море», — подчеркнули в МИД.

Состояние экипажа

По предварительным данным дипломатов, граждане Турции во время атаки не пострадали. В настоящее время продолжается эвакуация персонала судна и водителей находившихся рядом грузовиков.

Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку своим гражданам.

Призыв к новому соглашению

Турция воспользовалась этим инцидентом, чтобы снова продвигать идею переговоров. Дипломаты напомнили о необходимости немедленно прекратить войну и предложили конкретный шаг для деэскалации на море.

«Напоминаем о необходимости заключения договоренности о приостановлении нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон с целью обеспечения безопасности судоходства и предотвращения эскалации в Черном море», — говорится в заявлении.

Фактически Анкара предлагает вывести порты и суда «за скобки» боевых действий, чтобы обезопасить торговые пути.

Напомним, в этот же день в Одессе после взрывов вспыхнуло судно . По предварительным данным, один человек получил травмы, возможную утечку или загрязнение воздуха химическими веществами не фиксируют.