В Черноморске повреждено судно турецкой компании: Анкара резко отреагировала на удар РФ
В Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря, и призвала стороны прекратить удары по портовой инфраструктуре.
Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением по поводу сегодняшнего ракетного удара по порту Черноморск в Одесской области. Как выяснилось, под огонь попало гражданское судно под иностранным флагом, владельцем которого является турецкая компания.
Об этом говорится в официальном сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
«Наши опасения сбылись»
Анкара расценивает это нападение как доказательство того, что война выходит за пределы суши и угрожает безопасности судоходства по всему региону.
«Тот факт, что судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, было повреждено, свидетельствует об обоснованности наших озабоченностей, которые мы фиксировали ранее, по распространению войны в нашем регионе на Черное море», — подчеркнули в МИД.
Состояние экипажа
По предварительным данным дипломатов, граждане Турции во время атаки не пострадали. В настоящее время продолжается эвакуация персонала судна и водителей находившихся рядом грузовиков.
Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку своим гражданам.
Призыв к новому соглашению
Турция воспользовалась этим инцидентом, чтобы снова продвигать идею переговоров. Дипломаты напомнили о необходимости немедленно прекратить войну и предложили конкретный шаг для деэскалации на море.
«Напоминаем о необходимости заключения договоренности о приостановлении нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон с целью обеспечения безопасности судоходства и предотвращения эскалации в Черном море», — говорится в заявлении.
Фактически Анкара предлагает вывести порты и суда «за скобки» боевых действий, чтобы обезопасить торговые пути.
Напомним, в этот же день в Одессе после взрывов вспыхнуло судно . По предварительным данным, один человек получил травмы, возможную утечку или загрязнение воздуха химическими веществами не фиксируют.