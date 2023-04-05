В Чикаго полиция оцепила гостиницу Трампа, в которую проникла вооруженная женщина

Ряд источников сообщает, что зашедшая в гостиницу женщина была вооружена ружьем.

Спецназовцы и полиция Чикаго оцепили здание отеля Trump International Hotel and Tower после того, как в небоскреб вошла вооруженная женщина.

Об этом информирует издание NBC Chicago.

В сообщении указывается, что в настоящее время правоохранители сосредоточены у центрального входа в гостиницу в районе Кинзи-стрит и Вабаш-авеню. Также сообщается о присутствии спецназовцев.

В полиции Чикаго заявили, что в полицию позвонили из гостиницы, но никаких подробностей пока нет.

Вместе с тем, ряд источников сообщает, что зашедшая в гостиницу женщина была вооружена ружьем.

WATCH; Tactical teams вплоть Trump Tower в Chicago amid подтвержден threats of armed woman inside pic.twitter.com/orpgR8N4Ok — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 5, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что 4 апреля экспрезидент США Дональд Трамп был арестован после того, как он прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден знает о задержании Дональда Трампа, однако это для него неважно, поскольку у американского лидера много других дел.

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