В Чили бушуют лесные пожары: президент сообщил, что количество погибших возросло

Президент Чили Габриэль Борич сообщил количество погибших во время лесных пожаров в стране. Наази известно о 64 человеках, ставших жертвами огня в регионе Вальпараисо.

Об этом говорится в материале BBC.

Габриэль Борич заявил о предоставлении "всех необходимых ресурсов" для укрощения пожара, распространившегося на обширную территорию. По его словам, количество жертв может значительно возрасти.

Региональный комитет по борьбе с лесными пожарами (COGRID) сообщил, что 45 погибших были найдены мертвыми на месте, остальные скончались от полученных ожогов уже в больницах.

Пожар начался после летней жары с температурой, поднявшейся выше 33°С.

К тушению огня присоединили 1400 пожарных, армию, пожарные самолеты и вертолеты. Спасательные службы пытались добраться до наиболее пострадавших районов, но им мешали колонны машин с спасающимися от огня людьми.

Минздрав страны предупреждает, что находиться в регионе Вальпараисо опасно не только из-за огня, но и из-за сильной задымленности.

Откуда пришла опасность

Начавшиеся в горах пожары распространились на прибрежные районы, а также города Винья-дель-Мар и Вальпараисо. Вместе они образуют обширный регион на центральном побережье Чили, в котором проживает более миллиона человек.

В настоящее время перекрыто несколько автомагистралей, ведущих из Винья-дель-Мар. Власти ввели комендантский час с 21:00, чтобы облегчить работу спасательных служб.

"Мы столкнулись с беспрецедентной катастрофой", — сказали в мэрии Винья-дель-Мар.

Винья-дель Мар – известный курорт, популярный у серферов и туристов, приезжающих сюда.

Многие пострадавшие, судя по всему, как раз и были туристами, приехавшими в Вальпараисо во время летних каникул.

К спасению раненых были привлечены и студенты-медики, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения.

Поскольку спасательные службы еще не добрались до всех пострадавших районов.

Жители городов говорят о "настоящем аде" и рассказывают о гибели соседей.

Министерство жилищного строительства уже сообщило, что от пожаров пострадали 3000-6000 домов.

Власти не исключают, что результатом пожаров в Чили стали поджоги.

Напомним, что NASA показало снимок камеры Международной космической станции (МКС), на котором виден гавайский остров Мауи после того, как вспыхнули здесь лесные пожары.

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