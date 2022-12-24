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В Чили объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных пожаров: что известно (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press

Площадь возгораний охватила около 63 тысяч гектаров.

В центральных районах Чили объявили режим чрезвычайной ситуации. В нескольких провинциях из-за аномальной жары возникли лесные пожары.

Об этом сообщает издание Daily Express.

О первых возгораниях стало известно около недели назад. Они быстро распространились на обширные территории из-за высоких температур воздуха. В настоящее время их площадь составляет около 63 тысяч гектаров. В нескольких провинциях бушуют около 70 пожаров.

"Из-за лесного пожара нужно эвакуировать сектора Пуэрто-Монт, Пуэрто-Айсен, Кабритера, Форесталь-Альто и Тома Фелипе Камироага в городе Винья-дель-Мар", — говорится в заявлении Национального управления по чрезвычайным ситуациям.

Лесной пожар в регионе Винья-дель-Мар привел к тому, что правительство объявило о состоянии крушения. Десятки жителей покинули свои дома.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Власти Чили заявили, что в результате пожара погибли два человека. По последним данным, в результате пожаров пострадали около 200 человек. Также разрушены около 500 домов.

Напомним, зимний шторм "Эллиотт", который может принести исторически низкие температуры на выходных, повлек за собой отмену более 4300 рейсов в США. Еще 5200 авиарейсов в стране были задержаны. Сильный снег ожидается в частях Висконсина, Иллинойса, Индианы, Мичигана и Огайо.

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Дата публикации
Просмотры
116
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