В Чили пчелы напали на полицейских, которые принялись разгонять демонстрацию пчеловодов

В Чили пчелы напали на полицейских, которые принялись разгонять демонстрацию пчеловодов

В результате от укусов пчел пострадали 7 полицейских.

В столице Чили Сантьяго под зданием президента состоялся протест пчеловодов, требовавших увеличить помощь производителям меда.

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Об этом сообщает Reuters.

Производство меда в Чили пострадало от длительной засухи, приведшей к уничтожению цветов и урожая, являющегося пищей для пчел.

Пчеловоды требовали реформу, которая позволила либо повысить цены на мед, либо предоставляла субсидии производителям меда.

На проспекте перед президентским дворцом пчеловоды установили около 60 ульев, в которых было около 10 000 пчел.

Один из пчеловодов Хосе Итурра рассказал местным журналистам, что засуха в коммуне Колина севернее Сантьяго убивает местную популяцию пчел.

"Пчелы погибают. Если бы пчелы погибнут, жизнь не будет. Это то, что мы хотели подчеркнуть этой демонстрацией", — сказал один из пчеловодов.

Как сообщили в местной полиции, пчелы покусали 7 стражей порядка, когда те пытались арестовать пчеловодов и забрать ульи.

Напомним, что в Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. В настоящее время в нескольких городах страны протестующие штурмуют здания акиматов (региональные органы исполнительной власти – Ред.).

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