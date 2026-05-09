Парад вдов в Чите

В российские Чити на параде ко Дню победы заставили маршировать вдов и матерей погибших окупантов, которые несли портреты своих погибших преступников.

Об этом стало известно по анализу российских пропагандистских СМИ.

Отмечается, что парад прошел в Чите без участия военной техники. В нем было задействовано 1,7 тысячи человек. Впервые на парад выгнали в качестве участников, а не зрителей жен и матерей погибших в войне против Украины российских оккупантов, напявших на себя кители своих ликвидированных военных преступников.

«За каждым шагом этой колонны вера, надежда и любовь. В любом взгляде боль потери и безмерная гордость», — цинично заявила диктор-женщина во время прохождения колонны.

Завершающая шеренга в этой колонне женщин несла портреты погибших оккупантов.

Напомним, что в Москве прошел парад до 9 мая. На Красной площади впервые за 20 лет не было техники, зато шагали солдаты КНДР.

Ранее Politico написали, что военный парад в Москве стал для Путина главным страхом.

Также издание The New York Times проанализировало, как главный патриотический ритуал РФ стал демонстрацией слабости диктатора и спрогнозировало, что будет с Россией дальше.

