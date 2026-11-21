Российский сухогруз у Геленджика

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В районе Геленджика Краснодарского края России тонет сухогруз. Судно заметно накренилось на один борт, однако причины инцидента и обстоятельства, при которых он произошёл, пока неизвестны.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova_plus.

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«У россиян в районе Геленджика Краснодарского края прямо сейчас тонет сухогруз. Судно имеет заметный крен в одну сторону. Было ли судно атаковано, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

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Украинский военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что речь идет о сухогрузе класса Handysize. Такие суда используются, в частности, для перевозки российского зерна.

Российское МЧС и власти Краснодарского края пока не прокомментировали инцидент. Также неизвестно, связано ли повреждение судна с атакой беспилотников.

Отметим, что прошлой ночью в Геленджике и Новороссийске объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны беспилотников. Связан ли этот инцидент с ночной атакой, пока не сообщается.

Напомним, министерство обороны Финляндии подтвердило атаку беспилотника нароссийское торговое судно в международных водах Финского залива. Судно получило повреждения. Инцидент произошёл утром в субботу, 21 ноября, к западу от острова Суурсаари (Гогланд).

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