В Чёрном море затонуло судно, на борту которого находились 10 украинцев: есть погибший (видео)

Затонувшее судно. Фото: скриншот из видео Министерства внутренних дел Румынии

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В Чёрном море недалеко от румынского города Констанца затонуло торговое судно, которое, по предварительным данным, подверглось атаке беспилотника. В результате инцидента один моряк погиб, ещё трое пропали без вести. Всего на борту находились 13 членов экипажа — десять украинцев и трое граждан Азербайджана.

Об этом сообщают румынские издания Digi24 и Romania TV со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел в пятницу, 23 октября, примерно в 13 морских милях (24 км) к востоку от порта Констанца. Судно под флагом Коморских островов находилось за пределами территориальных вод Румынии.

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Около 10:00 Морской координационный центр получил сигнал бедствия от торгового судна «Хорив». Экипаж сообщил о пожаре на борту, после чего румынские власти начали поисково-спасательную операцию.

По данным Береговой охраны, корабль получил значительные повреждения, перевернулся и оказался под угрозой затопления.

Что известно о погибшего и пострадавших моряках

Первым на помощь экипажу пришло другое торговое судно, находившееся неподалеку. Его команде удалось спасти десять человек, однако один из моряков уже был мертв.

Девятерых спасённых впоследствии забрало судно Береговой охраны Румынии. Ещё трое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

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К операции были привлечены суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел страны.

К поисково-спасательной операции планировалось привлечь вертолёт, однако из-за неблагоприятных погодных условий он не смог вылететь.

Тем временем в порту Констанца повысили готовность медицинских служб. В частности, были подготовлены четыре машины скорой помощи SMURD, мобильное отделение интенсивной терапии, два специализированных транспортных средства для перевозки пострадавших и передовой медицинский пункт.

Румынские власти также обнародовали первые кадры поисково-спасательной операции в Чёрном море.

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Президент Румынии отреагировал на инцидент в Чёрном море

Президент Румынии Никушор Дан связал этот инцидент с эскалацией со стороны России на фоне войны против Украины.

По его словам, вопрос безопасности торгового судоходства уже обсуждался на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT), которое состоялось накануне.

Кроме того, по инициативе Румынии и Болгарии во вторник состоялось заседание комитета НАТО, посвященное угрозам в регионе.

«Это часть процесса эскалации, который Россия осуществляет в контексте войны в Украине», — заявил Никушор Дан.

В то же время бывший министр обороны Румынии Раду Мируце призвал усилить присутствие НАТО в Чёрном море. Он отметил, что Бухарест уже обращался с просьбой о создании боевой группы Альянса с физическим присутствием на территории страны.

В свою очередь, генерал в отставке Дорин Тома выразил убеждение, что нападения на коммерческие суда в Чёрном море носят спланированный характер. По его мнению, Румыния должна иметь достаточные возможности для реагирования на подобные угрозы.

Не первый случай: что происходит с торговыми судами в Чёрном море

По данным Romania TV, это уже третий серьезный инцидент с участием коммерческих судов в Чёрном море с начала октября.

В частности, 5 октября вблизи морской платформы «Пескаруш» беспилотники атаковали турецкое судно «Рояд Мамедов», перевозившее зерно. Корабль затонул. В результате атаки погибли двое моряков, ещё 11 членов экипажа удалось спасти.

Еще один инцидент произошел 15 октября примерно в 14 морских милях от румынского города Сулина. Тогда повреждения получило судно Wine Trader под флагом Сан-Марино. К спасательной операции привлекли судно Apollo, а пятерых моряков эвакуировали в Констанцу на вертолете Black Hawk.

На фоне этих событий румынские власти рассматривают дополнительные меры по защите морского транспорта. В частности, речь идет об усилении наблюдения за акваторией Чёрного моря, развитии возможностей противодействия беспилотникам и защите критически важной инфраструктуры.

Кроме того, Европейский парламент призвал ЕС рассмотреть возможность проведения военно-морской операции в Чёрном море после нападений со смертельным исходом на гражданские торговые суда.

В соответствующей резолюции евродепутаты осудили нападения вблизи побережья Румынии и Болгарии, а также неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии. Ответственность за атаки на гражданское судоходство и обострение ситуации в западной части Черного моря они возложили на Россию.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) отмечал, что 14–15 октября в Чёрном море подверглись ударам четыре гражданских судна, при этом часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии — государства-члена НАТО. Речь шла о танкерах «Wine Trader» под флагом Сан-Марино, «Yara J» под флагом Коморских островов, «Dania J» под флагом Танзании и балкере «Sea Destiny» под флагом Маршалловых островов.

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