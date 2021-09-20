В ЦИК РФ заявили, что выборы в Госдуму состоялись: объявлены предварительные результаты

В ЦИК РФ заявили, что выборы в Госдуму состоялись: объявлены предварительные результаты

Почти половина избирателей отдали свои голоса за путинскую партию "Единая Россия".

В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации сообщили об успешном проведении выборов в Госдуму — в российский парламент проходят пять политических партий.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление во время брифинга председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

По данным российского ЦИК, явка на выборах составила 51,68%. В парламент попадают пять политических партий, преодолевших 5-процентный барьер. Больше всего голосов получила путинская "Единая Россия" — 49,79%, следом идут КПРФ (19,04%), ЛДПР (7,48%), "Справедливая Россия — за правду" (7,41%) и "Новые люди" (5,36%). Окончательно итоги голосования подведут в пятницу, 24 сентября.

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Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, поскольку еще будут рассматриваться жалобы. По ее мнению, на шести-семи участках есть основания для отмены голосования, а в Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за проведение выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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