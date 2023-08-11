В ЦНС объяснили, зачем "вагнеровцы" имитировали прибытие к границе с Польшей

"Вагнеровцы" продолжают проводить у границы с Польшей психологические операции.
Боевики террористической группировки "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска Песчатка в Брестской областиБеларуси, чтобы растянуть польские войска вдоль границы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
В сообщении указывается, что россияне продолжают проводить у границы с Польшей психологические операции с целью нагнетать ситуацию.
"Около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска. Об этом сообщает местное подполье. Такие действия россиян свидетельствуют о психологической операции с целью нагнетания ситуации", – говорится в сообщении ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Польши планирует дополнительно увеличить количество своих военных на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нападение на страну.
Кроме того, мы ранее информировали, что польские пограничники просят у Министерства обороны предоставить им больше военных на границу из-за провокаций Беларуси.
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