В ЦНС объяснили, зачем "вагнеровцы" имитировали прибытие к границе с Польшей

"Вагнеровцы" продолжают проводить у границы с Польшей психологические операции.

Боевики террористической группировки "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска Песчатка в Брестской областиБеларуси, чтобы растянуть польские войска вдоль границы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В сообщении указывается, что россияне продолжают проводить у границы с Польшей психологические операции с целью нагнетать ситуацию.

"Около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска. Об этом сообщает местное подполье. Такие действия россиян свидетельствуют о психологической операции с целью нагнетания ситуации", – говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Польши планирует дополнительно увеличить количество своих военных на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нападение на страну.

Кроме того, мы ранее информировали, что польские пограничники просят у Министерства обороны предоставить им больше военных на границу из-за провокаций Беларуси.

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