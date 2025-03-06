В ЦРУ начались массовые увольнения новых сотрудников: в NYT предоставили детали

Центральное разведывательное управление США столкнулось с началом увольнений недавно нанятых сотрудников по указу президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

Причина увольнений пока не указывается, и NYT пишет, что в департаментах, ответственных за китайское и мексиканское направления, увольнений меньше, чем в других.

В сообщении говорится и о том, что сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали в место вне штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, и приказали передать полномочия службе безопасности. Причем без объяснений причин увольнения. Также увольняют тех работников, которые все еще находятся на испытательном сроке. Известно лишь то, что увольнения происходят в рамках сокращений правительственного штата США.

Увольняют и рекрутеров, которые приводили в ЦРУ новых сотрудников.

Следует отметить, что Федеральный суд штата Вирджиния разрешил руководству ЦРУ увольнять сотрудников "по собственному желанию" в феврале 2025 года.

Ранее стало известно, какими разведданными США продолжают делиться с Украиной.

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