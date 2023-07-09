В Дагестан приезжал двойник Путина: это подтвердил сам хозяин Кремля — экс-сотрудник КГБ.

После неудачного мятежа Евгения Пригожина российская пропаганда сообщала о визите президента государства-агрессорf Владимира Путина в Дагестан. Однако вскоре хозяин Кремля невольно подтвердил, что послал в этот регион РФ своего двойника.

Такой вывод озвучил в комментарии "24 канала" экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, Путин "попалился", когда принял в Кремле девочку из Дагестана, которая не смогла увидеть его в Дербенте, где он демонстрировал "единство с народом", и очень расстроилась.

"Мы впервые получили абсолютное доказательство от самого Путина, что в Дагестане был его двойник. Потому что настоящий Путин заверил на камеры, что сам никуда не уезжает. А также он признался, что его двойник не мог дать 5 миллиардов рублей Дагестану (о передаче этой суммы российскому региону Путин объявил во время встречи с девочкой, – ТСН.ua), потому что он не для того туда ездил", – объяснил Жирнов.

По его словам, настоящий Путин придумал историю о девочке, которая не встретилась с "президентом", ее "приглашение" в Кремль потребовалось лишь для того, чтобы объявить о передаче денег руководству Дагестана.

"Двойник сказать это в Дагестане не мог. А как бы он это сделал? Предположим, дагестанское руководство говорит двойнику, что нам не хватает 5 миллиардов. А двойник звонит настоящему Путину и спрашивает: могу ли я от вас передать деньги?" — подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Напомним, президент России Владимир Путин пытается вернуть свой авторитет в народе после мятежа предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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