В Дагестане люди перекрыли федеральную трассу из-за мобилизации в России: видео

В республике Дагестан РФ в четверг, 22 сентября, местные жители перекрыли федеральную трассу.

Жители Дагестана протестуют против так называемой "частичной мобилизации".

Об этом сообщают дагестанские телеграммы-каналы.

Федеральную трассу РФ перекрыли в Бабаюртисском районе Республики Дагестан. Там люди ходят по дороге, стараясь не пропустить грузовики и другой транспорт.

Из-за цензуры в РФ неизвестно, чем закончилась акция протеста.

Напомним, в Дагестане 11-классница Зухра Альбекова на школьной линейке во время церемонии "последнего звонка" вышла к микрофону и воскликнула "Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт!"

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