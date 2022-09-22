В Дагестане люди перекрыли федеральную трассу из-за мобилизации в России: видео

В республике Дагестан РФ в четверг, 22 сентября, местные жители перекрыли федеральную трассу.
Жители Дагестана протестуют против так называемой "частичной мобилизации".
Об этом сообщают дагестанские телеграммы-каналы.
Федеральную трассу РФ перекрыли в Бабаюртисском районе Республики Дагестан. Там люди ходят по дороге, стараясь не пропустить грузовики и другой транспорт.
Из-за цензуры в РФ неизвестно, чем закончилась акция протеста.
Напомним, в Дагестане 11-классница Зухра Альбекова на школьной линейке во время церемонии "последнего звонка" вышла к микрофону и воскликнула "Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт!"
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