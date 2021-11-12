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В Дагестане мужчина с автоматом устроил кровавую бойню в мечети: убил имама и ранил двух его родственников

В Дагестане мужчина с автоматом устроил кровавую бойню в мечети: убил имама и ранил двух его родственников

Фото: Telegram/Shot

Нападавшего убили во время стычки, перерезав ему горло ножом.

В пятницу, 12 ноября, в селе Аметеркмахи в Дагестане (Российская Федерация) земельный спор между односельчанами закончился кровавой бойней.

Как сообщает Telegram-канал Shot, земельный конфликт у жителя села возник с местным священнослужителем и его родственниками.

Чтобы наказать своих обидчиков, 62-летний Асадулла Рахманов пришел в мечеть с автоматом на плече, пистолетом в руке и гранатами на поясе. От выпущенных им пуль имам погиб на месте, а его брат и племянник получили огнестрельные ранения. Один из раненых во время стычки выхватил нож и перерезал горло нападающему.

С места кровавой бойни в дагестанской деревне Аметеркмахи правоохранители изъяли:

  • автомат Калашникова, 1964 выпуска с четырьмя магазинами и 169 патронами;
  • гильзы от патронов для АК – 13 шт.;
  • пистолет ТТ, 1944 г.в. с одним магазином и 7 патронами;
  • гранатомет подствольный ГП-25;
  • гранаты для подствольного гранатомета ВОГ-25 – 9 шт.

Напомним, ранее во время молитвы в мечети в афганской провинции Кундуз произошел взрыв.

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