В Дагестане пациентов реабилитационной клиники "лечат" от атеизма и ЛГБТ – соцсети

В Дагестане это уже не первый случай принудитеьного "лечения" представителей ЛГБТ, о котором стало известно правозащитникам.

В Дагестане (РФ) обнаружили так называемую "реабилитационную клинику, где пациентов "лечили" от атеизма и ЛГБТ.

Об этом сообщает российский телеграм-канал SOTA.

По информации канала, жертвой клиники стала Элина Ухманова, которую родители отдали туда на 4 месяца на фоне 2 побегов от домашнего насилия.

Там девушка подвергалась издевательствам в виде подвешивания на наручниках, сковывания с другими людьми и непомерных физических нагрузок наподобие 400 приседаний "за брань"

"Тебя могли избить и сутками ты висишь, без еды и воды и никому из реабилитантов нельзя с таким разговаривать, максимум, могли в туалет отпустить, и то пару раз только. Директора открыто говорили, что даже если человек обмочится в штаны, он будет так висеть", – говорит Ухманова.

На сайте заведения обещают "повторную бесплатную реабилитацию", если родственники не будут довольны итогами первых пыток.

Ранее в этом телеграм-канале рассказывали историю дагестанца 22-летнего Магомеда Асхабова, которого родные на 7 месяцев заперли в "реабилитационный центр", чтобы "лечить от гомосексуальности".

Напомним, что РФ отправляет на войну заключенных из низшей тюремной касты – так называемых "опущенных".

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