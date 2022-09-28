В Дагестане призывают людей отправляться на войну, а в протестах увидели "западных кураторов"

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев призвал противников мобилизации не протестовать на улицах, а участвовать в "спецоперации в Украине".

Об этом сообщает "Кавказский узел".

Алиев также повторил кремлевский нарратив, что во всем виноват Запад. Мол, протесты о мобилизации в РФ – это их рук дело. "Западные кураторы отправили на улицы ваших матерей и сестер. Не обольщайтесь, ваши жизни для них ничего не стоят", — заявил он.

Омбудсмен также отметил, что Дагестан "исторически славился самыми умелыми и злейшими воинами", а потому призвал участников акций "переосмыслить произошедшее", отправиться в зону спецоперации и "умереть за Родину, за народ и за президента".

Кстати, на днях на официальном сайте Джамала Алиева появилось сообщение против мобилизации. Впрочем, впоследствии омбудсмен сообщил, мол, сайт взломали для "подстрекательства жителей республики на неправомерные действия".

Как сообщалось, акции в Махачкале проходят от 25 сентября. Тогда силовики жестко разогнали протестующих и задержали более ста человек. Жители республики Дагестан стали наиболее активными участниками сопротивления. Люди массово выходят на акции протеста, перекрывают федеральные трассы, отбивают мужчин в полиции.

Напомним, Владимир Путин 21 сентября заявил о частичной мобилизации в стране. Именно это и привело к началу самых массовых от 24 февраля протестов в разных регионах России. А еще началась новая волна поджогов военкоматов и многокилометровые очереди на выезд из РФ.

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