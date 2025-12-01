ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

В Дагестане прогремел взрыв после атаки неизвестных беспилотников: появилось видео

Недалеко от места взрыва в Каспийске расположен судостроительный завод «Дагдизель».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

В ночь на 1 декабря в Дагестане, в городе Каспийске, прогремел взрыв после атаки неизвестных беспилотников.

Об этом сообщают РосСМИ.

Ночью в регионе была объявлена угроза дронов.

Недалеко от места взрыва в Каспийске расположен судостроительный завод «Дагдизель».

Официальной информации пока нет.

Напомним, на днях в Грозном ударные дроны попали по воинской части полка «Ахмат-Север». Следует отметить, что полк Росгвардии «Ахмат-Север» является одним из подразделений, задействованных в войне против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
330
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie