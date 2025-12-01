- Дата публикации
В Дагестане прогремел взрыв после атаки неизвестных беспилотников: появилось видео
Недалеко от места взрыва в Каспийске расположен судостроительный завод «Дагдизель».
В ночь на 1 декабря в Дагестане, в городе Каспийске, прогремел взрыв после атаки неизвестных беспилотников.
Об этом сообщают РосСМИ.
Ночью в регионе была объявлена угроза дронов.
Недалеко от места взрыва в Каспийске расположен судостроительный завод «Дагдизель».
Официальной информации пока нет.
Напомним, на днях в Грозном ударные дроны попали по воинской части полка «Ахмат-Север». Следует отметить, что полк Росгвардии «Ахмат-Север» является одним из подразделений, задействованных в войне против Украины.