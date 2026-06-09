- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 988
- Время на прочтение
- 1 мин
В Дагестане взорвался газопровод: поднялся гигантский столб огня, пожар виден за десятки километров (видео)
В Дагестане произошел мощный взрыв на газопроводе. Газ под давлением продолжает гореть, масштабный пожар и огонь видны в нескольких километрах.
В российском Дагестане взорвался газопровод и загорелся большой пожар. Огонь настолько сильный, что огонь от него виден в нескольких километрах.
Об этом сообщают российские паблики, Exilenova+, а также общественный деятель Сергей Стерненко.
Пожар в Дагестане — что известно
По предварительной информации, взрыв и пожар произошли в городе Кизилюрт из-за прорыва трубы или аварии на газовой станции. Российские медиа пишут, что газ под большим давлением вырывается наружу и горит.
На месте происшествия сейчас работают аварийные службы и пожарные бригады, пытающиеся локализовать огонь. Информация о причинах взрыва и масштабах разрушений газопровода выясняется.
Взрыв газопровода в Дагестане — видео
Напомним, в российском городе Белгороде днем 8 июня зафиксировали большой столб дыма после вероятного падения российской авиационной бомбы.