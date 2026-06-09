В Дагестане взорвался газопровод: поднялся гигантский столб огня, пожар виден за десятки километров (видео)

Взрыв газопровода в Дагестане. / © Скриншот

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В российском Дагестане взорвался газопровод и загорелся большой пожар. Огонь настолько сильный, что огонь от него виден в нескольких километрах.

Об этом сообщают российские паблики, Exilenova+, а также общественный деятель Сергей Стерненко.

Пожар в Дагестане — что известно

По предварительной информации, взрыв и пожар произошли в городе Кизилюрт из-за прорыва трубы или аварии на газовой станции. Российские медиа пишут, что газ под большим давлением вырывается наружу и горит.

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На месте происшествия сейчас работают аварийные службы и пожарные бригады, пытающиеся локализовать огонь. Информация о причинах взрыва и масштабах разрушений газопровода выясняется.

Взрыв газопровода в Дагестане — видео

Вибух газопроводу в Дагестані

Вибух газопроводу в Дагестані

Вибух газопроводу в Дагестані

Вибух газопроводу в Дагестані

Вибух газопроводу в Дагестані

Вибух газопроводу в Дагестані

Вибух газопроводу в Дагестані

Напомним, в российском городе Белгороде днем 8 июня зафиксировали большой столб дыма после вероятного падения российской авиационной бомбы.

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