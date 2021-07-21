В Дании беременным женщинам разрешили делать прививки от коронавируса: в каком триместре лучше вакцинироваться

В Дании беременным женщинам разрешили делать прививки от коронавируса: в каком триместре лучше вакцинироваться

Будущим матерям рекомендуют вакцинироваться в первую очередь во время второго и третьего триместров беременности.

В Дании беременным женщинам власти разрешили также вакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить риски преждевременных полок и тяжелого течения коронавируса.

Об этом 21 июля сообщает Датское агентство здравоохранения, пишет газета Politiken.

Решение объясняется тем, что у беременных выше риск тяжелого течения коронавируса, а само заражение может также увеличить риск преждевременных родов.

Делать прививки от COVID-19 беременным рекомендуется во время второго и третьего триместров беременности, однако можно проходить вакцинацию и в первом триместре после консультации с врачом.

"Агентство после изучения последних данных и опыта из других стран приняло решение рекомендовать вакцинацию беременным и кормящим матерям", — говорится в сообщении.

Эксперты в частности отметили, что эффективность и безопасность вакцинации для женщины и плода подтвердила успешная иммунизация препаратами компаний Pfizer и Moderna в США и Канаде.

Напомним, в НСЗУ объяснили, что беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19. Поэтому, если роженица имеет высокий риск заболеть, ей рекомендуется вакцинироваться от коронавируса. Для прививки следует использовать мРНК-вакцину.

Ранее в Минздраве объяснили, может ли вакцинация от коронавируса вызвать бесплодие и влиять на менструацию.

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