В Дании памятник Шевченко очистили от российского триколора и позорных слоганов пропаганды: виновных до сих пор ищут

Посольство Украины надеется, что полиция Дании привлечет виновных за акт вандализма к ответственности.

В Копенгагене уже очистили памятник Тарасу Шевченко от цвета флага РФ и слоганов российской пропаганды, в которые его раскрасили перед матчем Дания-Россия на Евро-2020.

Об этом сообщает посольство Украины в Дании.

"Хотим сообщить, что оскверненный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очищен от цвета флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды. Спасибо коммунальным службам и всем неравнодушным за оперативную работу", — говорится в сообщении.

Посольство отметило, что рассчитывает на оперативную реакцию датской полиции и привлечение виновных в этом акте вандализма к ответственности. Всех, кто мог бы быть случайным свидетелем или обладает какой-либо информацией по этому инциденту, призывают обращаться в полицию и посольство Украины в Копенгагене.

Напомним, 21 июня в Копенгагене неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко, раскрасив его в цвета российского флага, а также сделали надписи "F*ck NATO" ( "К черту НАТО") и "Krim = Rusland", что с датского переводится как "Крым — это Россия". Посольство решительно осудило это проявление вандализма, назвав его "провокацией против Украины" и обратилось в правоохранительные органы Дании с призывом начать немедленное расследование и наказать виновных.

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