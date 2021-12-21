В Дании – рекордное количество случаев COVID-19 от начала пандемии, "Омикрон" уже стал доминирующим

В Дании – рекордное количество случаев COVID-19 от начала пандемии, "Омикрон" уже стал доминирующим

До этого предыдущий максимум заражений Дания зарегистрировала 17 декабря.

21 декабря в Дании обнаружили 13 тысяч случаев коронавируса – это новый суточный максимум заражений с начала пандемии. Большинство больных заражены новым штаммом "Омикрон".

Об этом заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике, пишет DR.

По его словам, за последние сутки в стране выявили 13 558 новых заражений коронавирусом, что является самым большим показателем с начала эпидемии. Перед этим предыдущий максимум заражений Дания зарегистрировала 17 декабря – чуть больше 11 тысяч.

По оценкам Института общественного здоровья, штамм "Омикрон" уже стал в стране доминантным, и его доля продолжит расти.

Следует отметить, что ранее в Дании решили ввести жесткий карантин на фоне быстрого распространения штамма "Омикрон". В стране каждый день фиксируют рекордное количество случаев коронавируса. Поэтому правительство Дании решило закрыть кинотеатры, театры, концертные холлы. Рестораны и ночные клубы должны закрываться в 23:00, а продажа алкоголя будет запрещена после 22:00.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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