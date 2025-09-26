В Дании снова закрыли воздушное пространство из-за подозрительного дрона

Аэропорт Ольборга

Воздушное пространство над Ольборгом, расположенным в Дании, снова закрыли в полночь, а авиарейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты.

В полиции Северной Ютландии объяснили, что один из сотрудников увидел в небе подозрительный объект, информирует TV 2.

«Мы закрыли пространство в 23.40. Весь день там работали в усиленном составе, и именно наш сотрудник обратил внимание на подозрительный объект», — сообщил дежурный полиции Кристиан Тилстед.

Корреспондент TV 2 Расмус Танхольт в сюжете с места происшествия напомнил, что война России против Украины давно превратилась в «дроновую», и каждый день встает вопрос, стоит ли сбивать вражеские аппараты или риски для гражданских слишком высоки.

«Даже страны, имеющие самый большой опыт, не всегда сбивают разведывательные или ударные дроны. Россия знает, где наши самолеты и как обустроены аэропорты. Для них это, прежде всего, провокация», — отметил журналист.

По его мнению, сбить все дроны невозможно.

«Если мы так сделаем, Россия в следующий раз пришлет еще больше», — добавил Танхольт.

В полиции Копенгагена в это время сообщили о сотнях звонков от очевидцев, утверждавших, что видели дроны.

«Мы серьезно относимся ко всем сообщениям и пытаемся их проверять. Понятно, что после широкого освещения в СМИ количество обращений растет», — сказал очередной Эспер Франдсен.

Он уточнил, что свидетелям задают ряд дополнительных вопросов, чтобы отличить дрон от самолета или даже яркой звезды. Полиция призвала очевидцев фиксировать подозрительные объекты на видео и отправлять записи.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что беседовал с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Он уверил ее в полной солидарности.

«Франция готова помочь оценить ситуацию и усилить безопасность датского неба после неоднократных появлений неизвестных дронов, которые влияли даже на работу Копенгагенского аэропорта», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что посольство России в Копенгагене отрицает любую причастность к инцидентам с дронами, нарушившими расписание рейсов в двух аэропортах Дании.

Мы ранее информировали, что министр обороны Дании Троэльс заявил, что повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в том числе вблизи военных объектов, — это гибридная атака.