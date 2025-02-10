В Дании собирают средства на "покупку" Калифорнии в ответ на посягательство Трампа на Гренландию

По состоянию на момент публикации, в кампанию присоединились более 198 тысяч человек.

Датский активист Ксавье Дютуа запустил онлайн-кампанию по сбору средств на "покупку" американского штата Калифорния. Инициатива появилась на фоне претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Активист объясняет свою идею тем, что этот шаг позволит Дании получить "то, чего не хватает" – солнце, пальмы и роликовые коньки.

На сайте кампании перечислены основные "преимущества" такого приобретения:

Калифорния – дом для Кремниевой долины.

Штат выращивает 90% авокадо в США, что означает больше возможностей для тостов с авокадо.

В Калифорнии расположен "Диснейленд".

Кроме того, Дютуа намекнул, что Трамп не слишком любит Калифорнию и неоднократно критично высказывался о ее руководстве.

"Будем честны: Трамп не самый большой поклонник Калифорнии. Он назвал ее "самым разрушенным штатом в США" и годами враждовал с ее руководителями. Мы почти уверены, что он был бы готов расстаться с ней за правильную цену", – говорится на сайте кампании.

Дютуа предлагает собрать 1 триллион долларов "плюс-минус несколько миллиардов" и добавить датскую выпечку в качестве бонуса. Для переговоров с Трампом активист предлагает отправить руководство "Лего".

По состоянию на момент публикации, в кампанию присоединились более 198 тысяч человек.

Отметим, что эта кампания является ироническим ответом на недавние заявления Трампа, который не исключил применение военной силы для установления контроля над Гренландией, называя это жизненно важным для безопасности США.