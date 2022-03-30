В Дании увеличили субсидию для оплаты коммуналки из-за значительного подорожания

В Дании увеличили субсидию для оплаты коммуналки из-за значительного подорожания

Правительство удваивает выплаты наименее защищенным гражданам.

Из-за стремительного подорожания энергоресурсов правительство Дании увеличило размер субсидии для наименее обеспеченных граждан для оплаты коммунальных услуг – с около 4 тысяч до 6 тысяч датских крон (от 17676 грн до 26514 грн).

Об этом сообщило министерство климата, энергетики и поставок, передает DR.

Субсидии будут выплачиваться с августа-сентября 2022 года.

Общее количество домохозяйств, получающих субсидии, составит около 420 тысяч.

Напомним, в Украине выплата субсидий, льгот и пособий в марте полностью профинансирована.

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