В Дании увеличили субсидию для оплаты коммуналки из-за значительного подорожания

Правительство удваивает выплаты наименее защищенным гражданам.
Из-за стремительного подорожания энергоресурсов правительство Дании увеличило размер субсидии для наименее обеспеченных граждан для оплаты коммунальных услуг – с около 4 тысяч до 6 тысяч датских крон (от 17676 грн до 26514 грн).
Об этом сообщило министерство климата, энергетики и поставок, передает DR.
Субсидии будут выплачиваться с августа-сентября 2022 года.
Общее количество домохозяйств, получающих субсидии, составит около 420 тысяч.
Напомним, в Украине выплата субсидий, льгот и пособий в марте полностью профинансирована.
Читайте также:
- "Восприняли очень позитивно": Зеленский предложил Дании принять участие в восстановлении Николаева после войны
- "Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время" — Зеленский назвал страны, которые поддерживают такое решение
- "Быть беженцем – это временно": Дания не собирается интегрировать украинцев в свое общество