В Дании закрыли аэропорт из-за дронов

Аэропорт Ольборга

Реклама

Аэропорт города Ольборг на севере Дании был закрыт после того, как в ночь с 24 на 25 сентября в его воздушном пространстве были замечены дроны.

Об этом сообщила полиция административного региона Северная Ютландия на платформе X.

«У аэропорта Ольборг замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия проводит расследование», — говорится в заявлении.

Реклама

Информацию подтвердил также работник аэропорта в комментарии Reuters, однако он отказался уточнять, сколько именно дронов зафиксировали.

По данным Sky News, из-за инцидента приостановлены по меньшей мере четыре рейса: два самолета авиакомпании SAS, один Norwegian и один KLM.

Ранее сообщалось, что 22 сентября все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены из-за фиксации неизвестных дронов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Дании, заявив, что ждет больше информации.