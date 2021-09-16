В Дании запретят пожизненно заключенным заводить новые романтические отношения

Закон инициировали после инцидента, когда 17-летняя девушка влюбилась в убийцу, осужденного пожизненно за жестокое убийство.

Правительство Дании внес в парламент законопроект, который запрещает пожизненно заключенным вступать в новые романтические отношения с людьми, которые находятся на свободе.

Об этом сообщает BBC.

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Согласно новому закону, заключенные будут ограничены контактами только с теми, кто уже близок им в течение первых 10 лет их заключения. Министры надеются, что запрет будет предотвращать рост "сторонников" преступников.

Закон инициировали после инцидента в Дании, когда 17-летняя девушка влюбилась в убийцу Петера Мэдсена. Он был осужден на пожизненное заключение за жестокое убийство журналистки Ким Уолл на борту самодельного подводной лодки UC3 Nautilus после того, как она села туда, чтобы взять у мужа интервью 10 августа 2017 года. Позже Мэдсен расчленил тело журналистки и выбросил в море.

17-летняя датчанка, Каммилла Курштейн призналась, что влюбилась в Мэдсена после того, как в течение двух лет переписывалась с ним и разговаривала по телефону. Она имела ревность к осужденному, когда в 2020 году тот женился на 39-летней россиянке Дженни Курпен.

Министр юстиции Ник Хеккеруп сказал, что такого рода отношения "очевидно необходимо прекратить", и добавил, что осужденные преступники "не должны использовать тюрьмы как центр знакомств или медиа-площадка, чтобы хвастаться своими преступлениями".

"Мы видели отвратительные примеры последние годы, когда заключенные, совершившие омерзительные преступления, контактировавших с молодежью, чтобы завоевать их сочувствие и внимание", — заявлял он.

Новый законопроект также может запретить заключенным, отбывающим длительный срок, свободно публиковать сообщения о своих преступлениях в социальных сетях или обсуждать их в подкастах. Как известно, в 2018 году Мэдсен наконец признался в убийстве Уолл при появлении в датском документальном фильме.

Также перед рассмотрением вопроса о временном освобождении заключенный должен будет отбыть 10 лет своего заключения (сейчас два или четыре года). Однако некоторые критики считают, что запрет является вмешательством в личную жизнь заключенных, и предлагают поднять вопрос цензуры.

Напомним, заключенные тюрьмы строгого режима в центральной Швеции забаррикадировались в одном из помещений и взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы. Заключенные, вооруженные лезвиями и бритвами, связали наблюдателей и потребовали, чтобы им предоставили вертолет и 20 пицц для всех заключенных в своем блоке. Известно, что полиция выполнила условия преступников и им доставили пиццу. За это они обещали освободить одного заложника.

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