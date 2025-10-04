В Дании заявили о новых военных провокациях РФ: теперь уже не с воздуха

Россия ведет гибридную войну против Дании и Запада в целом / © Associated Press

Служба военной разведки Дании обвинила российские военные корабли в неоднократных агрессивных действиях в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Провокации включали наведение оружия на датские суда и вертолеты, угрожающие маневрам на грани столкновения и глушения навигационных систем.

Об этом сообщает Reuters.

Директор датской военной разведки Томас Аренкиэль на специальной пресс-конференции обнародовал конкретные факты агрессивного поведения российских военных.

«Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, где вертолеты датских ВВС и военные корабли стали мишенями для радиолокационных систем слежения и на них физически нацелили оружие с российских военных кораблей», — заявил он.

По его словам, российские корабли также сознательно шли на курс столкновения с датскими судами во время прохождения через проливы.

Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предупредила, что НАТО должно усилить свой ответ на враждебные действия Москвы, в частности нарушения воздушного пространства, кибератаки и диверсии.