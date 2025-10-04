- Дата публикации
В Дании заявили о новых военных провокациях РФ: теперь уже не с воздуха
Российские военные корабли неоднократно совершали провокации: выходили на курс столкновения, нацеливали оружие на датские суда и выводили из строя навигационные системы.
Служба военной разведки Дании обвинила российские военные корабли в неоднократных агрессивных действиях в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Провокации включали наведение оружия на датские суда и вертолеты, угрожающие маневрам на грани столкновения и глушения навигационных систем.
Об этом сообщает Reuters.
Директор датской военной разведки Томас Аренкиэль на специальной пресс-конференции обнародовал конкретные факты агрессивного поведения российских военных.
«Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, где вертолеты датских ВВС и военные корабли стали мишенями для радиолокационных систем слежения и на них физически нацелили оружие с российских военных кораблей», — заявил он.
По его словам, российские корабли также сознательно шли на курс столкновения с датскими судами во время прохождения через проливы.
Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предупредила, что НАТО должно усилить свой ответ на враждебные действия Москвы, в частности нарушения воздушного пространства, кибератаки и диверсии.