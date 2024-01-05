В Данию прибыли F-16 для обучения украинских пилотов: фото

После более чем 40 лет эксплуатации самолеты будут тренировать украинских военнослужащих.

Предназначенные для обучения украинских летчиков истребители F-16 прибыли из Норвегии в Данию.

Об этом сообщили в пятницу, 5 января, в Twitter (X) Вооруженных сил Норвегии, опубликовав соответствующие фото.

В сообщении говорится, что приземление норвежских F-16 в Дании "стало важным шагом в постоянной поддержке Украины".

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"После более чем 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины", – добавили в норвежских Вооруженных силах.

Напомним, что украинские пилоты также будут проходить подготовку в Соединенных Штатах на истребителях F-16 до конца 2024 года.

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