Президент Финляндии Александр Стубб / © ТСН

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В декларации по итогам трехстороннего саммита лидеров США, Китая и России должен быть раздел об Украине. Однако Вашингтон исключил его из-за неудачной формулировки.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

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Стубб рассказал, что в ходе обсуждений в рамках заседания Коалиции желающих стало известно: декларация Трампа, Си и Путина должна содержать пункт об Украине. Но США исключили его.

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«И формулировка там была неудачная, поэтому США ее изъяли. По-моему, это было хорошо», — объяснил финский лидер.

По словам Стубба, после саммита Трамп позвонил участникам заседания Коалиции желающих и сказал, что войну в Украине необходимо завершить, чтобы Европа могла направить свои финансовые ресурсы на другие нужды.

«То есть ни одного призыва прекратить поддержку Украины… Факт заключается в том, что в России есть только один человек, который решает вопросы войны и мира, и это президент Владимир Путин», — добавил Стубб.

Наомним, в китайском Шэньчжэне 19 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершились трехсторонние переговоры с участием лидера Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, которые длились полтора часа.

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Результатом переговоров стала совместная декларация о мире, в которой лидеры трёх государств выразили готовность укреплять стратегическую стабильность и глобальную безопасность. В то же время в итоговом документе не нашлось места ни одному упоминанию о российской войне против Украины или безопасности Европы.

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