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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В деле о смерти Хайден Панеттьери новый поворот: полиция проверяет её парня

По делу о смерти американской актрисы Хайден Панеттьери появились новые детали: правоохранители проверяют действия ее бойфренда Брайана Гикерсона и пытаются получить доступ к его телефону.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Гайден Панеттьери

Гайден Панеттьери / © Associated Press

В расследовании обстоятельств смерти американской актрисы Хайден Панеттьери появились новые детали. Правоохранители изучают действия близкого окружения звезды, в том числе ее находившегося вместе с ней бойфренда Брайана Гикерсона в арендованной квартире в день трагедии.

Об этом сообщило издание RadarOnline.

Следователи пытаются установить детальное течение событий, предшествовавших моменту, когда актрису нашли без сознания. В частности, правоохранители выясняют, с кем контактировал Гикерсон и где он находился. Для этого представителям полицейского департамента необходимо получить официальное разрешение на доступ к мобильному телефону мужчины.

Полиция не выдвигала подозрений ни Гикерсону, ни другим лицам. В то же время, расследование остается в активной фазе — в конце августа правоохранители уже провели обыски в доме Хайден в Лос-Анджелесе.

Отношения актрисы и Брайана Гикерсона в течение многих лет сопровождались громкими скандалами и фактами физического насилия. В 2021 году мужчина официально признал вину в избиении Панеттьери, а также задерживался полицией в 2019 и 2020 годах.

Кроме того, соседка актрисы Мии Терразас, проживающая в том же жилом комплексе в Лос-Анджелесе, отмечала, что дважды видела, как избитую звезду выносили из квартиры на каталке в сопровождении Гикерсона.

Смерть актрисы Хайден Панеттьери — последние новости

Напомним, 16 августа в возрасте 36 лет скончалась американская актриса и экснареченная Кличко Хайден Панеттьери. Она не дожила до дня рождения пять дней. Она открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности, после рождения дочери 2014 года.

Панеттьери нашли без сознания в апартаментах в Гринвилле (штат Южная Каролина), где она временно проживала. Как сообщает TMZ, на обнародованной записи разговоров диспетчеров упоминаются остановка сердца и передозировка.

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