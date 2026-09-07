В деле о смерти Хайден Панеттьери новый поворот: полиция проверяет её парня

Гайден Панеттьери / © Associated Press

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В расследовании обстоятельств смерти американской актрисы Хайден Панеттьери появились новые детали. Правоохранители изучают действия близкого окружения звезды, в том числе ее находившегося вместе с ней бойфренда Брайана Гикерсона в арендованной квартире в день трагедии.

Об этом сообщило издание RadarOnline.

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Следователи пытаются установить детальное течение событий, предшествовавших моменту, когда актрису нашли без сознания. В частности, правоохранители выясняют, с кем контактировал Гикерсон и где он находился. Для этого представителям полицейского департамента необходимо получить официальное разрешение на доступ к мобильному телефону мужчины.

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Полиция не выдвигала подозрений ни Гикерсону, ни другим лицам. В то же время, расследование остается в активной фазе — в конце августа правоохранители уже провели обыски в доме Хайден в Лос-Анджелесе.

Отношения актрисы и Брайана Гикерсона в течение многих лет сопровождались громкими скандалами и фактами физического насилия. В 2021 году мужчина официально признал вину в избиении Панеттьери, а также задерживался полицией в 2019 и 2020 годах.

Кроме того, соседка актрисы Мии Терразас, проживающая в том же жилом комплексе в Лос-Анджелесе, отмечала, что дважды видела, как избитую звезду выносили из квартиры на каталке в сопровождении Гикерсона.

Смерть актрисы Хайден Панеттьери — последние новости

Напомним, 16 августа в возрасте 36 лет скончалась американская актриса и экснареченная Кличко Хайден Панеттьери. Она не дожила до дня рождения пять дней. Она открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности, после рождения дочери 2014 года.

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Панеттьери нашли без сознания в апартаментах в Гринвилле (штат Южная Каролина), где она временно проживала. Как сообщает TMZ, на обнародованной записи разговоров диспетчеров упоминаются остановка сердца и передозировка.

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