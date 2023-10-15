В день выборов в Польше полиция преследовала пьяного члена избирательной комиссии

Проверка на алкотестере показала у нарушителя 0,3 промилле алкоголя в организме.

В воскресенье, 15 октября, когда в Польше проходили выборы в парламент, полиция Люблинского воеводства преследовала члена избирательной комиссии в гмине Семень, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на местное управление полиции.

Полицейские получили информацию о водителе автомобиля Suzuki, находящемся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

“Правоохранители заметили автомобиль, но водитель ускорился. За ним была начата погоня, поскольку он не остановился, несмотря на звуковые сигналы. Затем остановился на приусадебном участке и забежал в дом”, — описал ситуацию спикер воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек.

Беглеца в конце концов задержали. Проверка на алкотестере показала у него 0,3 промилле алкоголя в организме.

“Мы выяснили, что это заместитель председателя одной из избирательных комиссий Парчевского уезда, который был в перерыве. Он утверждал, что только что выпил два пива”, — добавил представитель полиции.

Впоследствии было установлено, что правонарушитель был заместителем председателя избирательной комиссии в гмине Семень, которого после этого инцидента сразу уволили с должности.

Напомним, во время выборов в парламент Польщи в трех избирательных комиссиях Варшавы было объявлено об угрозе взрыва. Полиция эвакуировала десятки человек.

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